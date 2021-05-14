Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратуры





В Волжском семья, где воспитывается ребенок-инвалид, получила жилье по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратилась с жалобой мама 11-летне й девочки по вопросу нарушения жилищных прав. Женщина с больным ребенком проживала с родственниками в муниципальной квартире, в которую ранее она была вселена как член семьи. При этом ребенок-инвалид страдает заболеванием, при наличии которого невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.

В этой связи прокуратура Волжского Волгоградской области обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию городского округа обеспечить во внеочередном порядке ребенка-инвалида отдельным жилым помещением.

Решением Волжского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения судебного решения находился на контроле прокуратуры. В настоящее время после завершения ремонтных работ, проведенных в жилом помещении с учетом особенностей развития ребенка, семье предоставлена отдельная квартира.







