Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратуры

Общество 14.05.2021 11:34
0
14.05.2021 11:34
В Волжском семья, где воспитывается ребенок-инвалид, получила жилье по решению суда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратилась с жалобой мама 11-летней девочки по вопросу нарушения жилищных прав. Женщина с больным ребенком проживала с родственниками в муниципальной квартире, в которую ранее она была вселена как член семьи. При этом ребенок-инвалид страдает заболеванием, при наличии которого невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
В этой связи прокуратура Волжского Волгоградской области обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию городского округа обеспечить во внеочередном порядке ребенка-инвалида отдельным жилым помещением.
Решением Волжского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ход исполнения судебного решения находился на контроле прокуратуры. В настоящее время после завершения ремонтных работ, проведенных в жилом помещении с учетом особенностей развития ребенка, семье предоставлена отдельная квартира.
Реклама
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателя14.05.2021 10:53
Общество 14.05.2021 10:53
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощения14.05.2021 10:13
Общество 14.05.2021 10:13
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседям14.05.2021 09:57
Общество 14.05.2021 09:57
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работы14.05.2021 09:18
Общество 14.05.2021 09:18
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарства13.05.2021 17:46
Общество 13.05.2021 17:46
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недель13.05.2021 17:06
Общество 13.05.2021 17:06
Асфальт в центре Волгограда обвалился из-за проржавевших балок13.05.2021 12:46
Общество 13.05.2021 12:46
В Роспотребнадзоре Волгоградской области предупредили о реакции на вакцину от коронавируса13.05.2021 12:38
Общество 13.05.2021 12:38
В селе Волгоградской области введен режим повышенной готовности13.05.2021 09:50
Общество 13.05.2021 09:50
"Разбор полетов": родители и организаторы питания обсудили итоги мониторингов в школьных столовых12.05.2021 16:17
Общество 12.05.2021 16:17
Житель Волжского умер от коронавируса после медосмотра12.05.2021 13:59
Общество 12.05.2021 13:59
В микрорайоне Тулака в Волгограде на день отключат воду ради нового водопровода12.05.2021 13:54
Общество 12.05.2021 13:54
Чиновники спасают крупное транспортное предприятие Волгоградской области от банкротства12.05.2021 13:40
Общество 12.05.2021 13:40
В Волгограде временно сузили дорогу на Профсоюзной12.05.2021 10:16
Общество 12.05.2021 10:16
В Волгоградской области назвали район с самыми дорогими чиновниками12.05.2021 08:38
Общество 12.05.2021 08:38
Реклама