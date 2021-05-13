Общество 13.05.2021 17:46
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13.05.2021 17:46
В Волгоградской области на прошлой неделе подешевели некоторые лекарственные препараты. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в частности, более чем на 2% снизилась стоимость валидола (60 мг по 10 таблеток) – 40,87 руб., поливитаминов – тоже более чем на 2% (97,73 рубля за десять штук). Также почти на 9% снизилась стоимость комбинированных анальгетиков, в состав которых входят обезболивающие препараты парацетамол, цитрамон, пенталгин и т.д. - 174,28 руб.
В то же время в регионе вновь подорожали некоторые продукты. Так, «чемпионкой» по росту стоимости оказалась морковь – рост составил около 3,5% (41,72 руб. за кг), картофель стал дороже на 1,28% (37,99 руб. за кг), рис – на 1,13% (50,81 руб. за кг). Литр подсолнечного масла подорожал на 0,83% (107,17 руб. за литр), яйца – на 0,18% (85 рублей за десяток).
Между тем, сегодня в правительстве РФ заявили, что цены на продовольственные товары в России стабилизируются, однако особого внимания все еще требует ряд позиций: гречневая крупа, яйца, сахар, пшеничный хлеб и подсолнечное масло. А накануне председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом, причиной подорожания ряда продуктов назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей».
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