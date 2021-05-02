Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из Иерусалима

Общество 02.05.2021 19:20
0
02.05.2021 19:20
В Казанском кафедральном соборе завершилась Пасхальная вечерня, во время которой православные волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничное богослужение провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Благодатный огонь, символизирующий свет Христова Воскресения, сошел в Иерусалиме в Великую субботу, 1 мая, и сегодня был доставлен в Волгоград к вечерней службе. Прикоснуться к огню и забрать его частицу домой, чтобы зажечь лампады и освятить свои жилища, пришли более двухсот верующих. Также во время Пасхальной вечерни митрополит Феодор в связи с праздником вручил награды РПЦ священнослужителям из храмов Волгограда, Дубовки и Камышина.
Реклама
Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траура02.05.2021 18:44
Общество 02.05.2021 18:44
В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанами02.05.2021 17:04
Общество 02.05.2021 17:04
В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушка02.05.2021 15:09
Общество 02.05.2021 15:09
Волгоградские единороссы проверят причастность члена партии к издевательствам над собакой02.05.2021 13:28
Общество 02.05.2021 13:28
Работа, дача и Таиланд: волгоградцы рассказали о планах на майские и летние каникулы02.05.2021 11:40
Общество 02.05.2021 11:40
Православные христиане Волгоградской области встречают Пасху02.05.2021 01:19
Общество 02.05.2021 01:19
Митрополит Волгоградский и Камышинский поздравил верующих с наступающей Пасхой01.05.2021 18:57
Общество 01.05.2021 18:57
Делу — время, пробке — час: волгоградцы взмолились о новой дороге через пойму01.05.2021 16:59
Общество 01.05.2021 16:59
В Волгоградской области коронавирус убил пять человек01.05.2021 16:41
Общество 01.05.2021 16:41
Долой куртки: волгоградцы наслаждаются майским теплом01.05.2021 14:04
Общество 01.05.2021 14:04
Около кладбищ в Волгограде ограничат движение01.05.2021 11:06
Общество 01.05.2021 11:06
В Волгограде изменили формат празднования Первомая из-за гибели волгоградских детей на Ставрополье01.05.2021 10:34
Общество 01.05.2021 10:34
Семьи погибших и пострадавших в Ставрополье девочек выезжают из Волгограда на место трагедии30.04.2021 22:42
Общество 30.04.2021 22:42
21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцев30.04.2021 20:24
Общество 30.04.2021 20:24
График работы волгоградских больниц и поликлиник в майские праздники30.04.2021 16:57
Общество 30.04.2021 16:57
Реклама