Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из Иерусалима





В Казанском кафедральном соборе завершилась Пасхальная вечерня, во время которой православные волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня. Как сообщает ИА «Высота 102», праздничное богослужение провел митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.





Благодатный огонь, символизирующий свет Христова Воскресения, сошел в Иерусалиме в Великую субботу, 1 мая, и сегодня был доставлен в Волгоград к вечерней службе. Прикоснуться к огню и забрать его частицу домой, чтобы зажечь лампады и освятить свои жилища, пришли более двухсот верующих. Также во время Пасхальной вечерни митрополит Феодор в связи с праздником вручил награды РПЦ священнослужителям из храмов Волгограда, Дубовки и Камышина.



