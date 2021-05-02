Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траура

Общество 02.05.2021 18:44
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02.05.2021 18:44
Запланированная на завтра первая репетиция парада отменена. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, она переносится на 4 мая. До 9 мая в Волгограде пройдут еще две репетиции парада - 5 и 7 мая.
Напомним, 3 мая в Волгоградской области – день траура по погибшим детям в Ставропольском крае. ДТП унесло жизни пяти юных спортсменок волгоградской школы олимпийского резерва №2, еще девять детей получили травмы, также пострадали трое взрослых. Накануне в московские клиники госпитализировали семерых человек. Сегодня суд в Ставрополе арестовал водителя легковушки, который мог спровоцировать смертельную аварию.
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