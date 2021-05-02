Общество

В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушка

Общество 02.05.2021 15:09
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02.05.2021 15:09


В Волгоградской области от COVID-19 скончались еще  семь человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, одной из них оказалась 27-летняя жительница Волгограда. Известно, что молодая женщина была госпитализирована в многопрофильный стационар с подозрением на хирургическую патологию. После чего у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и смертельный вирус. При жизни она страдала хроническими заболеваниями кроветворной, нервной систем и органов дыхания. Также вирус не смогли побороть 52-летняя, 62-летний и 83-летняя жители Волгограда, женщина 69-и лет из Светлоярского района, 66-летний камышанин и 65-летний житель Октябрьского района. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 107 человек. Таким образом,  за прошлую неделю было зарегистрировано 737 случаев заражения. Число выписавшихся из стационаров составило 103 человека. 

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