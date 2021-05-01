Семерых пострадавших в страшном ДТП в Ставропольском крае волгоградцев перевезут в московские клиники
Расследования 01.05.2021 20:40
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01.05.2021 20:40
В Минздраве РФ приняли решение о дальнейшем лечении пострадавших в ДТП в Ставропольском крае. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве,
по указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестерых детей и одного взрослого, получивших травмы в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, самолетом МЧС России эвакуируют в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России. Соответствующее решение принято по результатам консультаций, проведённых с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курировании главного внештатного специалиста Минздрава России, подчеркнули в федеральном ведомстве.
Напомним, в Ставропольском крае погибли пятеро воспитанниц волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2, еще девять девочек пострадали. Также травмы получили трое взрослых. Расследованием обстоятельств ДТП займется главное следственное управление СК РФ. В Волгоградской области 3 мая объявлено днем траура по погибшим.
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