Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года





27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации под председательством руководителя Администрации Президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года, сообщила ИА «Высота 102» в ВИУ РАНХиГС.

«В основе Программы развития – вклад Академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом Российской Федерации, – заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. – Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства».

Программа развития Академии разработана на период до 2030 года. Работа велась при активном участии ее региональных структур.

Академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Академия будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом, Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели – развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.

Директор Волгоградского института управления Андрей Осипов, комментируя принятую программу, подчеркнул готовность Волгоградского филиала скорректировать работу вуза в соответствии с новыми задачами:

«Приоритеты определены, векторы заданы, акценты расставлены. Филиалам предстоит грамотно интегрироваться в единую общеакадемическую систему, вывести на новый качественный уровень образовательные программы в соответствии с современными трендами, новыми запросами общества и времени. Но главная миссия Президентской Академии – быть ключевым HR-партнером государства и оператором по подбору и диагностике кадров для государственной службы – остается неизменной.

Волгоградский институт управления продолжит работу по подготовке квалифицированных кадров, используя и внедряя лучшие региональные практики и востребованные образовательные программы для своих студентов и слушателей».

Директор ВИУ РАНХиГС пообещал, что в ближайшие годы преобразования коснутся всех сторон деятельности Института – организации учебного процесса, управления, развития материально-технической базы с учетом возможностей современных цифровых технологий, опыта, накопленного всеми подразделениями академии.В связи с этим девиз Института – «Достойное образование для успешной карьеры» – сегодня как никогда приобретает новое звучание.