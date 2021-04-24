Расследования

Волгоградский фермер ответит за нечаянный пожар на поле соседа

Расследования 24.04.2021 14:51
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24.04.2021 14:51


До 1 года лишения свободы грозит 55-летнему фермеру в Волгоградской области за уничтожение чужого имущества по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, следователи полиции завершили расследование причин пожара на поле с пшеницей в Октябрьском районе, дело передано для рассмотрения в суд.
По данным следствия, возгорание произошло при контакте стерни с нагретыми в ходе работы деталями машины фермера, а именно с системой выпуска отработавших газов (глушителя) припаркованного у поля автомобиля. 

Пожар случился 4 июля 2020 года. Фермер прибыл на своей иномарке на сельхозугодия, чтобы побеседовать с соседом по смежной территории. Автомобиль находился на убранной части поля среди сухих стеблей скошенного урожая. Неожиданно транспортное средство загорелось, а вместе с ним и стерни озимых. Мгновенно распространяясь, пламя достигло неубранной пшеницы, принадлежащих соседу-фермеру. Несмотря на предпринятые попытки спасти урожай, огонь успел уничтожить зерновые на площади свыше 50 квадратных метров. Причиненный ущерб составил около 260 тысяч рублей. Машина фигуранта уголовного дела тоже сгорела.
Несмотря на собранные доказательства, обвиняемый вину свою в содеянном не признал.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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