Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы Президента





Валютный рынок оценил сдержанную тональность обращения Президента в отношении геополитической ситуации. Российская валюта по отношению к доллару в моменте укрепилась c 77,0 до 76,4 рублей, по отношению к евро – с 92,45 до 91,7 рублей.

Анонсированные меры социальной поддержки населения и расходование части ФНБ на инфраструктурные проекты выступают проинфляционными факторами и увеличивают вероятность более значительного увеличения ставки на предстоящем 23 апреля заседании Банка России.

Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка со ссылкой на комментарий Максима Петроневич, старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research».