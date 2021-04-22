Банк «Открытие»: рынки позитивно оценили инициативы Президента

Экономика 22.04.2021 09:41
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22.04.2021 09:41
Валютный рынок оценил сдержанную тональность обращения Президента в отношении геополитической ситуации. Российская валюта по отношению к доллару в моменте укрепилась c 77,0 до 76,4 рублей, по отношению к евро – с 92,45 до 91,7 рублей.
Анонсированные меры социальной поддержки населения и расходование части ФНБ на инфраструктурные проекты выступают проинфляционными факторами и увеличивают вероятность более значительного увеличения ставки на предстоящем 23 апреля заседании Банка России.
Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка со ссылкой на комментарий Максима Петроневич, старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research».
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