ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году

Экономика 21.04.2021 12:07 Новости компаний
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21.04.2021 12:07 Новости компаний
К 2025 году ВТБ намерен обслуживать 30 млн активных розничных клиентов. В настоящий момент продуктами и услугами банка пользуются свыше 14 млн физических лиц, таким образом планируется удвоить клиентскую базу и обслуживать 40% экономически активного населения России. Рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Дня Инвестора.
В рамках партнерской модели ВТБ готовится привлечь более 8 млн активных клиентов за ближайшие четыре года. Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и сосредоточена в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. В этих секторах сосредоточено свыше 90% всех трат россиян на покупку товаров и услуг и проведение ключевых платежей.
Партнеры ВТБ могут использовать лицензию и инфраструктуру банка для предоставления финансовых услуг под их собственным брендом. В настоящее время ВТБ уже сотрудничает с такими брендами как «Магнит» (реализация платежного сервиса «Magnit Pay»), «Яндекс» (инвестиционный сервис в Яндекс.Плюс для управления сбережениями) и ПИК (проведение цифровых сделок по ипотеке).
Активным каналом привлечения клиентов станет передовая линейка цифровых продуктов и сервисов. По итогам 2020 г. ВТБ создал базу для достижения лидирующих позиций в этой сфере. Проведены первые полностью дистанционные сделки по ипотеке и автокредитам, началась эмиссия цифровых карт, полностью обновлен ВТБ Онлайн, открыты первые технологичные офисы нового формата.
К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах, а также осуществлять до 50% продаж дистанционно. Банк готовится к запуску первых отделений без сотрудников, в которых 90% операций будет производиться без бумаги. Одним из важнейших запусков этого года станет «Легкий банк», пользователи которого смогут моментально получить доступ к ВТБ Онлайн и платежным сервисам, даже если они не являются клиентами ВТБ.
Банк также активизирует работу с новыми сегментами пенсионеров и молодежи. В первую очередь это студенты и школьники, для которых планируется запуск кампусных образовательных проектов со специальными предложениями. Для молодежи планируется значительное обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности, кастомизация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. Для пенсионеров ВТБ уже запустил специальный вклад, планируется также оптимизация подачи заявки на назначение пенсии или ее перевод на карту ВТБ непосредственно в приложении без необходимости посещения офиса банка или ПФР.
«В ближайшие годы ВТБ совершит резкий рывок в обслуживании своих розничных клиентов. Мы намерены стать банком первого выбора для миллионов россиян и имеем все шансы, чтобы свои финансовые вопросы с нами решали до 30 млн активных клиентов – почти половина экономически активного населения нашей страны. Для этого мы готовы обеспечить полный комплекс как онлайн, так и офлайн продуктов и сервисов, которые нужны человеку для улучшения качества жизни. С учетом колоссального опыта Группы ВТБ, глубокой экспертизы всех ее подразделений и активной цифровой трансформации мы намерены обеспечить выполнение этой амбициозной цели. Не сомневаемся, что она принесет безусловную пользу всем нашим клиентам», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
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