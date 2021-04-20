



В Волгограде приостановлен ремонт моста через ВДСК из-за плохих погодных условий. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, о возобновлении ремонта будет сообщено дополнительно. Однако бригады муниципального предприятия «ДСЭР Советского района» успели выполнить основной объем работ по ликвидации дефектов покрытия на мостовом переходе. В настоящее время специалистам осталось устранить дефекты на площади около 300 квадратных метров – ремонт дороги будет продолжен при наступлении благоприятных погодных условий. Напомним, сегодня и завтра в Волгограде будет бушевать стихия - ожидаются ливни, ураган. О возобновлении работ будет сообщено дополнительно.

Ремонт проезжей части мостового перехода стартовал в ночь на 18 апреля, за две ночные смены 18 и 19 апреля предприятие выполнило 88% от запланированного объема работ. Дефекты устранялись с помощью укладки асфальтобетонных карт, на период восстановительных мероприятий проезд по мосту был сужен до двух полос.







