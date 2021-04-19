Общество

Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздух

Общество 19.04.2021 18:12
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19.04.2021 18:12


В Волгоградскую областную думу поставят 85 установок для фильтрования и очистки воздуха. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сегодня подведены итоги электронного аукциона по поставке настенных рециркуляторов бактерицидных для обеззараживания воздуха. Причем по итогам закупки начальную цену контракта удалось уменьшить в четыре раза. Так, поставить партию установок для очистки атмосферы от бактерий взялась предприниматель Гридасова Т.Е. за 255 тысяч рублей. 
Напомним, бактерицидными рециркуляторами учреждения и организации начали оснащать после начала эпидемии коронавируса в стране. Это оборудование установлено в медицинских учреждениях, школах, торговых организациях и т.д. 

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