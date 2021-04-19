Общество 19.04.2021 08:36
0
19.04.2021 08:36
В Волгограде на две недели приостановлена деятельность ярмарки, расположенной на ул. Академика Богомольца в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в деятельности торговой площадки, принадлежащей ООО «Союз-ЛТД», были выявлены нарушения противоэпидемиологических правил. В частности, на территории ярмарки не обеспечивается ежедневное проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием. При входе не организовано место обработки рук работников организатора и участников ярмарки кожными антисептиками. Также отсутствуют средства дезинфекции рук и около умывальников. В административном помещении организатора ярмарки и в местах общественного пользования не обеспечивается проведение ежедневной уборки, а также влажной уборки служебных помещений с применением дезинфицирующих средств и т.д. Кроме того, на территории ярмарки не организовано нанесение разметки перед торговыми местами, позволяющими соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 м.
Коммерческая организация была привлечена к административной ответственности в виде временной остановки деятельности торговой площадки. Сведения о вступлении в силу постановления суда в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отсутствуют.
Реклама
В Кировском районе Волгограда достроят новый парк19.04.2021 13:18
Общество 19.04.2021 13:18
10 тысяч семей распорядились маткапиталом через ВТБ19.04.2021 11:52
Общество 19.04.2021 11:52
«Прикрыть регион от огня»: в Волгоградской области усилят противопожарную защиту19.04.2021 11:47
Общество 19.04.2021 11:47
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области объяснил причину своего увольнения19.04.2021 11:24
Общество 19.04.2021 11:24
Центр занятости под Волгоградом «закрыл глаза» на проблемы безработной19.04.2021 10:17
Общество 19.04.2021 10:17
Еще на одной дороге в Волгограде образовалась 7-километровая пробка18.04.2021 20:30
Общество 18.04.2021 20:30
Сокращенные чиновники администрации Волгоградской области нашли работу в центре занятости18.04.2021 20:21
Общество 18.04.2021 20:21
Объявили мат: защитники сельского кладбища под Волгоградом перешли в наступление18.04.2021 18:12
Общество 18.04.2021 18:12
В Волгоградской области разоружили население18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой пост18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-1918.04.2021 15:03
Общество 18.04.2021 15:03
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской области18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огня18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируют18.04.2021 10:13
Общество 18.04.2021 10:13
Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»18.04.2021 09:51
Общество 18.04.2021 09:51
Реклама