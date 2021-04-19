



В Волгограде на две недели приостановлена деятельность ярмарки, расположенной на ул. Академика Богомольца в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в деятельности торговой площадки, принадлежащей ООО «Союз-ЛТД», были выявлены нарушения противоэпидемиологических правил. В частности, на территории ярмарки не обеспечивается ежедневное проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием. При входе не организовано место обработки рук работников организатора и участников ярмарки кожными антисептиками. Также отсутствуют средства дезинфекции рук и около умывальников. В административном помещении организатора ярмарки и в местах общественного пользования не обеспечивается проведение ежедневной уборки, а также влажной уборки служебных помещений с применением дезинфицирующих средств и т.д. Кроме того, на территории ярмарки не организовано нанесение разметки перед торговыми местами, позволяющими соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 м.

Коммерческая организация была привлечена к административной ответственности в виде временной остановки деятельности торговой площадки. Сведения о вступлении в силу постановления суда в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отсутствуют.



