Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваев





В Волгограде приступили к строительству новой ветки ливневой канализации. В связи с этим внесены изменения в схему движения трамвайных маршрутов №№2, 6 и 12. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в рамках расширения проезжей части участка улицы Ангарской в Дзержинском районе специалисты муниципального предприятия «Северное» приступают к монтажу подземных коммуникаций для отвода дождевых и талых вод. Одновременно с прокладкой водоотвода на данном участке будет произведено обновление трамвайного пути.

Новая ливневая система позволит собирать стоки не только с проезжей части, но и с прилегающей к дороге территории, а также обеспечит отведение осадков для линии трамвайного сообщения на данном участке. Специалисты муниципального предприятия возведут три ливнеприемных и 6 смотровых колодцев, а также проложат порядка 200 метров ливневого коллектора диаметром от 200 до 400 миллиметров с подключением к общегородской водосборной сети. При устройстве трубопровода будет применяться технология прокладки трубопровода бестраншейным методом - это позволит сохранить целостность покрытия дороги по ул. Римского-Корсакова.

В рамках реализации проекта реконструкции также будет заменена рельсошпальная решетка трамвайного полотна и обновлен участок линии контактной сети. Для комфортного движения автотранспорта через рельсовые пути уложат новое асфальтобетонное покрытие. На перекрестке ул. Ангарской с ул. Римского-Корсакова предприятие модернизирует светофорный объект, а вдоль проезда построит линию наружного освещения протяженностью более 1,5 километров.

На время проведения данных мероприятий внесены изменения в схему движения трамвайных маршрутов №2, №6 и №12. С 19 апреля электротранспорт по указанным направлениям будет работать до остановки «Завод «Ахтуба» в Дзержинском районе. Для удобства жителей поселка Ангарский от остановки «Завод «Ахтуба» до конечной «36-я школа» предусмотрен компенсационный автобусный маршрут №2К. На направление протяженностью 1,5 км выйдут два автобуса средней вместимости. Время работы - с 6.00 до 21.00, интервал движения в часы пик составит порядка 10 минут. Транспорт оснащен валидаторами, к оплате будут приниматься трамвайные проездные билеты на базе транспортной карты «Волна», в том числе льготные, также предусмотрена оплата наличными деньгами и банковскими картами. Пассажиры указанного маршрута смогут бесплатно пересесть на остановке «Завод Ахтуба» на трамвайные направления №2, №6 и №12.



