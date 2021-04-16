Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Экономика 16.04.2021 21:16
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16.04.2021 21:16
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 – 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.
«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, – прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». «В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала», – заключил он.
Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.
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