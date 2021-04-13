В Волгограде 5-летнего велосипедиста сбил автомобиль

Происшествия 13.04.2021 10:01
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13.04.2021 10:01
5-летнего ребенка на велосипеде сбил автомобиль рано утром в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 25-летняя девушка на машине «Мазда 6» двигалась по улице Баррикадной между домами и наехала на мальчика, который ехал на велосипеде по тротуару. В результате происшествия пострадавшего увезли в медучреждение.
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