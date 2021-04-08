Общество

В Волгоградской области к Пасхе дорожают яйца

Общество 08.04.2021 08:25
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08.04.2021 08:25


На прошлой неделе в Волгоградской области продолжился рост цен на основные продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, больше всего подорожали овощи. Так, цена картофеля выросла на 8,33% (34,35 рублей за кг), моркови – на 7,67% (37, 07 рубля за кг), лука – на 3,56% (25,89 рублей за кг), капусты – на 3,25% (17,78 рублей за кг). Также перед Пасхой подорожали яйца – на 2,9%, цена на них превысила 80 рублей за десяток. Выросли в цене чай – на 2,17% (739,71 рубля за кг), куры – на 2,18% (144,6 рубля за кг).
В регионе продолжает увеличиваться цена на продукты питания, цены на которые регулирует государство – речь о растительном масле и сахаре. При этом стоимость растительного масла превышает предельный уровень, установленный государством – 110 рублей. В регионе средняя цена этого продукта составляет 114,05 рублей за кг. Средняя стоимость сахара в Волгоградской области на сегодняшний день ниже установленного правительством предела в 46 рублей – 45,65 рублей за кг. Накануне правительство России заявило о выделении 9 миллиардов рублей в качестве субсидий производителям этих продуктов питания. 

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