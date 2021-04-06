В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторов

Общество 06.04.2021 09:57
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06.04.2021 09:57
На 7 суток приостановлена деятельность кафе "Мангал" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, ранее ИП Абилову З.Г., осуществляющему деятельность по организации общественного питания, было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Однако индивидуальный предприниматель не выполнил его. Было установлено, что в кафе не проводится "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела работников, а в помещениях нет устройства для обеззараживания воздуха.
По данному факту было возбуждено административное дело. Отмечается, что постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.
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