В Волгограде закрыли кафе-шашлычную без рециркуляторов





На 7 суток приостановлена деятельность кафе "Мангал" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, ранее ИП Абилову З.Г., осуществляющему деятельность по организации общественного питания, было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Однако индивидуальный предприниматель не выполнил его. Было установлено, что в кафе не проводится "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела работников, а в помещениях нет устройства для обеззараживания воздуха.

По данному факту было возбуждено административное дело. Отмечается, что постановление судьи, назначившего административное наказание в виде административного приостановления деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.



