В Волгоградской области водителя сбил собственный грузовик

Происшествия 05.04.2021 10:41
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05.04.2021 10:41
Водитель грузовика "МАН" пострадал в Волгоградской области от наезда собственной машины, которая самопроизвольно тронулась на автостоянке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем на территории автостоянки, прилегающей к автодороге Дон-4 "Тамбов-Волгоград-Астрахань" в Михайловском районе. По предварительной информации, грузовик покатился назад и совершил наезд на водителя и стоящий сзади автомобиль "МАЗ" с полуприцепом из Азербайджана. Водителя грузовика "МАН" госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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