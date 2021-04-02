Совесть замучила: обокравший волгоградскую пенсионерку сантехник вернул деньги через соседей

Происшествия 02.04.2021 15:08
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02.04.2021 15:08
В Волгограде задержан 42-летний житель Челябинска, который приехал в регион на заработки и "нечаянно" обокрал хозяйку квартиры, где устанавливал сантехническое оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 26 марта 2021 года в полицию поступило заявление от 69-летней жительницы Краснооктябрьского района, которая сообщила, что в тот день двое рабочих устанавливали в её квартире приборы учета горячей и холодной воды. За оказанные услуги она заплатила им 9 тысяч рублей. После того, как сантехники ушли, заявительница обнаружила пропажу 30 тысяч рублей. Вскоре был задержан подозреваемый.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в тот день он с напарников устанавливал счетчики воды у очередной клиентки и получили оплату за свой труд. Пока его коллега объяснял пенсионерке принцип работы приборов, он незаметно вытащил денежные средства в сумме 30 тысяч рублей из конверта, оставленного хозяйкой на столе.
Через некоторое время он рассказал напарнику о совершенной им краже. Приятель не одобрил его поступка и настоятельно требовал вернуть похищенное хозяйке. Раскаявшись в содеянном, мужчина через несколько дней обратился к соседям женщины и вернул наличные.
В отношении подозреваемого следователями отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
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