Расследования

В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый суд

Расследования 31.03.2021 18:41
0
31.03.2021 18:41


По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством основному свидетелю по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел на судебном заседании 23 марта. Арсен Мелконян высказал угрозы расправы в отношении ключевого свидетеля обвинения. 
В этой связи государственным обвинителем был составлен рапорт о наличии признаков преступления, который был направлен для организации процессуальной проверки в следственные органы.
Сегодня в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.119 УК РФ (угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга).
Дознание по уголовному делу проводится ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.
Напомним, в настоящее время в Волгограде идет процесс по громкому делу о расправе над волгоградцем Романом Гребенюком.  Основному обвиняемому Арсену Мелконяну инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его сестра Анна Мелконян обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а ее муж Арман Смбатян – в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Анна Мелконян рассказала о произошедшем своему супругу, который позвонил мужчине и с целью выяснения отношений начал настаивать на личной встрече.
С учетом оказываемого супругами давления и угроз 41-летний Роман Гебенюк сообщил, что ввиду занятости на работе может обсудить возникшие вопросы в отделении банка в Центральном районе Волгограда. На эту встречу приехали Арман Смбатян и Арсен Мелконян. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего Мелконяна к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях супруги не признали, брат обвиняемой признал частично.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
31.03.2021 20:25
Расследования 31.03.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2021 18:37
Расследования 31.03.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2021 10:33
Расследования 31.03.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 20:02
Расследования 30.03.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 18:07
Расследования 30.03.2021 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 17:53
Расследования 30.03.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 17:35
Расследования 30.03.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 15:01
Расследования 30.03.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2021 12:05
Расследования 30.03.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2021 17:24
Расследования 29.03.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2021 13:19
Расследования 29.03.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2021 12:26
Расследования 29.03.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.03.2021 07:58
Расследования 29.03.2021 07:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2021 19:49
Расследования 28.03.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.03.2021 14:28
Расследования 28.03.2021 14:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:11
«Невыносимо больно»: в Волгограде инвалид два года провел в заточении из-за отсутствия пандусаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненныхСмотреть фотографии
20:10
Банк «Открытие» открывает дистанционно 40% расчетных счетов для МСБСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый судСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальтСмотреть фотографии
17:06
Банк «Открытие» сделал выгоднее курс онлайн-обмена валютСмотреть фотографии
16:58
В Михайловке Волгоградской области нашли замену осужденному мэруСмотреть фотографии
16:31
Молодая женщина с букетом заболеваний умерла от ковида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«MetalCup. Устойчивое развитие»: волгоградские студенты продемонстрировали свои способностиСмотреть фотографии
15:47
ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке обслуживания участников госзакупокСмотреть фотографии
15:41
Роспотребнадзор отчитался о расследовании вспышек инфекции в детских учреждениях Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:24
Координатору штаба Навального в Волгограде светит армияСмотреть фотографии
14:24
Жители Волгоградской области активно пользуются терминалами безналичной оплаты Сбербанка в офисах МФЦСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области опасная болезнь поражает коров и овецСмотреть фотографии
12:29
После скандала на крыше элитной многоэтажки в Волгограде демонтируют плиткуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгограде пешеход остановил трамвай, кинув бутылку в лобовое стеклоСмотреть фотографии
12:03
Прокурор Волгоградской области выслушает проблемы жителей ЗаволжьяСмотреть фотографии
11:41
Уголовное дело о фиктивной ликвидации свалки возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Подмена органов и взятки: в Волгограде оглашают приговор бывшему главному патологоанатому регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
ВОЛМА развивает цифровизацию и готова делиться опытомСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылсяСмотреть фотографии
10:44
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области достиг 61 млрд рублейСмотреть фотографии
10:33
Полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собаками в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
В трех реках Волгоградской области резко поднялась водаСмотреть фотографии
09:26
УФСБ накрыла в Волгограде лабораторию с наркотикамиСмотреть фотографии
08:36
УК «Новый дом»: жители благодарят нас за профессионализм и качествоСмотреть фотографии
08:14
Волгоградец продавал на дороге опасную незамерзайкуСмотреть фотографии
07:57
Леса в Волгоградской области закроют на санитарную обработкуСмотреть фотографии
22:18
Они не лаяли, а рыдали: в Волгоградской области живодер замучил до смерти борзых собакСмотреть фотографии
20:50
Ускорение цифровизации: «Ростелеком» подвел итоги 2020 годаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 