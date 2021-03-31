Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области достиг 61 млрд рублей





По итогам 2020 года объединенный кредитный портфель банка ВТБ в Волгоградской области увеличился на 11% и составил 61 млрд рублей, объем привлеченных средств вырос на 14%, до 53,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, с января по декабрь 2020 года увеличился на 7% и составил 24,7 млрд рублей. Объем ресурсного портфеля корпоративного бизнеса достиг 13,3 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ продолжил активное участие в реализации государственных программ. Значительный объем льготного портфеля формирует «Программа 1528» Минсельхоза – почти 15,4 млрд рублей. Портфель в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития №1764 составил 829 млн рублей, по госпрограммам поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг 459 млн рублей.

Розничный кредитный портфель банка в регионе по итогам прошлого года вырос более чем на 15% и составил 36,3 млрд рублей, из которых ипотека — 18,2 млрд рублей (+23,2%), кредиты наличными — 15,6 млрд рублей (рост +11%).

Портфель привлеченных средств физлиц с начала года достиг 40,3 млрд рублей (+31,3%). При этом спрос на инвестиционные продукты в регионе удвоился - объем средств превысил 10, млрд руб.

За 2020 год банк выдал населению региона 20,8 тыс. кредитов на сумму более 18,1 млрд рублей (рост +17,5%). Более 5,2 тыс. жителей региона оформили жилищные кредиты в ВТБ. Продажи ипотеки выросли на 42% и составили 9 млрд рублей. Активный спрос был на кредиты наличными: всего банк выдал свыше 14 тыс. кредитов на 8,1 млрд руб. На покупку автомобилей волгоградцы взяли кредиты на 1 млрд рублей.