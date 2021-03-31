Волгоградец продавал на дороге опасную незамерзайку





Волгоградец привлечен к административной ответственности за продажу опасного товара. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для этого послужили материалы, поступившие из отделения № 2 ОЭБ и ПК Управления МВД России по г.Волгограду. Мужчина продавал стеклоомывающую жидкость «Та самая незамерзайка» на участке проезжей части вблизи дома № 76 по ул. Кубинской. У волгоградца имелись при себе 8 бутылок объемом 5 литров, которые он реализовывал по 120 рублей за штуку. Однако товар оказался опасным. В результате проведенной экспертизы было установлено превышение допустимого уровня метанола в жидкости.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 105 Волгоградской области мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа с конфискацией стеклоомывающей жидкости.

Постановление не вступило в законную силу.



