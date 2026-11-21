



Министерство транспорта Республики Узбекистан обратилось к российской стороне с запросом на разрешение осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент-Волгоград. Соответствующая информация была опубликована на сайте Росавиации.



Согласно данным Министерства транспорта Узбекистана, авиакомпания Му Freighter (Centrum Air) выбрана в качестве регулярного перевозчика пассажиров, грузов, почты и багажа. Компания готова выполнять рейсы четыре раза в неделю по маршруту Ташкент-Волгоград, а также по направлениям Ташкент-Сургут (четыре рейса в неделю) и Ташкент-Краснодар (четыре рейса в неделю).

