Происшествия 30.03.2021 11:33
0
30.03.2021 11:33
Автомобиль "Renault " и "ВАЗ-2112" столкнулись сегодня в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель отечественного авто, который решил повернуть с проспекта Ленина на улицу Пражскую, не пропустил иномарку, которая следовала прямо. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как "ВАЗ-2112" робко поворачивает и в него врезается иномарка, которая движется по главной дороге на зеленый сигнал светофора.
От удара "ВАЗ" задом заезжает на пешеходную зону. По предварительным данным, пострадавшие от медицинской помощи отказались, хотя на видеозаписи видно, что водитель и пассажир "Renault" выходят из машины сильно прихрамывая.
Реклама
Грабители обчистили роскошный салон часов и украшений в Волгограде30.03.2021 14:09
Происшествия 30.03.2021 14:09
Водитель черного «БМВ» устроил массовую аварию на трассе Москва-Волгоград30.03.2021 12:58
Происшествия 30.03.2021 12:58
Укусила агрессивная кошка: В Волжском от бешенства скончалась 60-летняя женщина30.03.2021 10:45
Происшествия 30.03.2021 10:45
Вспыхнул натяжной потолок: женщину спасли из горящей квартиры под Волгоградом30.03.2021 09:58
Происшествия 30.03.2021 09:58
Коммивояжер обобрал женщину-ветерана в Волгоградской области30.03.2021 09:31
Происшествия 30.03.2021 09:31
Иномарка в клочья: в Волгоградской области в лобовом столкновении легковушки с фурой погиб пенсионер29.03.2021 19:18
Происшествия 29.03.2021 19:18
Буйный пациент избил женщину-охранника в приемном отделении волгоградской больницы (ВИДЕО)29.03.2021 11:48
Происшествия 29.03.2021 11:48
Груда железа и битого стекла: под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертв29.03.2021 10:56
Происшествия 29.03.2021 10:56
"Осталась одна стенка": в Волгоградской области семья лишилась дома из-за печки28.03.2021 10:48
Происшествия 28.03.2021 10:48
В Волгограде пьяный водитель сбил пенсионерку у подъезда28.03.2021 10:13
Происшествия 28.03.2021 10:13
"Снес дерево и ограждение": полицейский автомобиль врезался в многоквартирный дом в Волгоградской области (ВИДЕО)28.03.2021 09:37
Происшествия 28.03.2021 09:37
В Волгограде 55-летняя женщина попала под трактор27.03.2021 09:44
Происшествия 27.03.2021 09:44
Оперштаб объявил о завершении антитеррористических учений под Волгоградом26.03.2021 17:50
Происшествия 26.03.2021 17:50
"Останавливайся, будем стрелять!": угонщика Kia Sportage эффектно задержали в Волгоградской области26.03.2021 15:30
Происшествия 26.03.2021 15:30
Антитеррористические учения начались в Волгоградской области26.03.2021 10:02
Происшествия 26.03.2021 10:02
Реклама