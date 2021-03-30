Происшествия

"Хотел проскочить": роковой маневр легковушки в центре Волгограда попал на видео

Происшествия 30.03.2021 11:33
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30.03.2021 11:33




Автомобиль "Renault " и "ВАЗ-2112" столкнулись сегодня в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель отечественного авто, который решил повернуть с проспекта Ленина на улицу Пражскую, не пропустил иномарку, которая следовала прямо. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как "ВАЗ-2112" робко поворачивает и в него врезается иномарка, которая движется по главной дороге на зеленый сигнал светофора.

От удара "ВАЗ" задом заезжает на пешеходную зону. По предварительным данным, пострадавшие от медицинской помощи отказались, хотя на видеозаписи видно, что водитель и пассажир "Renault" выходят из машины сильно прихрамывая.

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