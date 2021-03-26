Оперштаб объявил о завершении антитеррористических учений под Волгоградом





Антитеррористические учения завершились в городе Фролово Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области, задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.

Как ранее сообщало информагентство, в соответствии с планом, утвержденным Председателем НАК, сегодня во Фролово отрабатывались действия по организации и проведению контртеррористической операции на объектах органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.

В учении были задействованы объединенная группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа Фроловского района.



