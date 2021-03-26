Группа «Открытие» и Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию на маркетплейсе КПМГ
Экономика 26.03.2021 17:36
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26.03.2021 17:36
«Открытие Факторинг» и DIY-ритейлер Леруа Мерлен провели первую сделку по коммерческому финансированию кредиторской задолженности. Сделка реализована с использованием платформы динамического дисконтирования КПМГ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Открытие Факторинг», 100% дочерняя компания банка «Открытие», расширяет возможности корпоративного факторингового финансирования и предлагает решения, позволяющие крупным клиентам банка «Открытие» подключать к факторинговому финансированию диверсифицированный пул поставщиков. Одно из решений реализовано с участием платформы динамического дисконта, первого b2b маркетплейса в России для поставщиков и покупателей, где покупатель может получить скидку от поставщика в обмен на раннюю оплату товаров или услуг.
Фредерик Ален Ив Саверо, финансовый директор «Леруа Мерлен»: «Мы создаем экосистему по обустройству дома, в которой доступны не только товары в гипермаркете, ассортимент для B2B, но и расширенное товарное предложение, и услуги. Финансирование кредиторской задолженности с использованием платформы динамического дисконта позволит усилить партнерство с существующими поставщиками, привлечь новых и создать более комфортные условия для сотрудничества. Имея возможность получить раннюю оплату, наши партнеры смогут лучше планировать и развивать свою деятельность, что в конечном итоге должно способствовать повышению стабильности на рынке».
Александр Пестов, генеральный директор «Открытие Факторинг» (дочерняя компания банка «Открытие»): «Решения по торговому финансированию кредиторской задолженности вызывали большой интерес со стороны крупных компаний в прошлом году. Компании ощутили потребность в оказании надежной финансовой поддержки для своих клиентов и партнеров. Инструменты финансирования кредиторской задолженности на платформе динамического дисконтирования КПМГ поддерживают этот тренд. Мы рады, что Леруа Мерлен выбрал «Открытие Факторинг» и банк «Открытие» в роли надежного финансового партнера на платформе».
Роман Малюга, руководитель направления «Цифровые финансы» КПМГ: «Сегодня КПМГ на базе sharing economy в сфере корпоративных финансов и IT технологий создала уникальную цифровую Платформу, позволяющую трём сторонам в лице покупателя, поставщика и банка эффективно взаимодействовать друг с другом на принципе win-win-win. Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество в рамках реализации проекта, к которому мы уже сейчас видим высокий интерес со стороны рынка».
В рамках инструментов коммерческого финансирования кредиторской задолженности, реализованных на платформе КПМГ, выигрывают обе стороны. Леруа Мерлен, как покупатель, получает возможность выбора оптимальных решений от исполнителей и поставщиков по комфортной цене и срокам реализации, без отвлечения собственных денежных средств из оборота. Поставщики и подрядчики – получают денежные средства оперативно, не дожидаясь окончания срока контрактной отсрочки.
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