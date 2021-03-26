Расследования

Беглого волгоградского бизнесмена на родине ждут наручники за аферу с деньгами нацпроекта

Расследования 26.03.2021 13:16
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26.03.2021 13:16


Адвокату беглого бизнесмена не удалось добиться для своего подзащитного смягчения меры пресечения. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 44-летний Михаил Калонкин, обвиняемый в мошенничестве, как и решил ранее Центральный районный суд, должен быть арестован на 2 месяца после его задержания на территории РФ или с момента выдачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции.
Напомним, 17 марта Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск. Следователи считают его причастным к хищению бюджетных средств в размере 76 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту «Экология» для ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. По данному делу уже арестованы бывший директор ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников и руководитель фирмы-подрядчика, ООО «Гринлайт» Александра Фирсова. Недавно прокуратура поставила вопрос о возбуждении нового уголовного дела, фигурантами по которому могут стать все те же участники, в связи с хищением бюджетных средств на расчистке ериков. 

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