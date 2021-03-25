Расследования

Председателя СНТ в Волгоградской области осудят за махинации с дачной землей

Расследования 25.03.2021 13:04
0
25.03.2021 13:04


Прокуратура Волгоградской области направила в Городищенский районный суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями председателем СНТ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года с привлечением коммерческой организации провел межевание земель общего пользования товарищества, в результате чего общая площадь участка уменьшилась более чем на 5 га. Кроме того,  в  результате проведенного по инициативе и с непосредственным участием председателя СНТ  межевания четыре  земельных участка членов СНТ были переведены в земли общего пользования. В то же время одному из знакомых председателя СНТ,  наоборот,  была увеличена площадь земельного участка за счет земель общего пользования.
На этом список "прегрешений"  руководителя дачного общества не заканчивается. Так, в июне 2018 года председатель СНТ выдал еще одному знакомому подложную выписку из протокола общего собрания о том, что последний якобы является членом садоводческого товарищества. На основании фиктивного документа впоследствии органом местного самоуправления данному гражданину бесплатно был предоставлен земельный участок площадью 756 кв.м.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину мужчина не признает.
Санкция ч.1 ст.201 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
В настоящее время по ходатайству следственного органа решением Центрального районного суда Волгограда обвиняемый отстранен от занимаемой должности.
Кроме того, на основании судебного решения незаконно предоставленный земельный участок возвращен муниципалитету.
По сведениям информагентства, перед судом предстанет председатель СНТ «Мелиоратор» Владимир Сенотов. 


 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Расследования
25.03.2021 10:02
Расследования 25.03.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 20:44
Расследования 24.03.2021 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 17:20
Расследования 24.03.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 16:48
Расследования 24.03.2021 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 12:16
Расследования 24.03.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2021 10:02
Расследования 24.03.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 19:15
Расследования 23.03.2021 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 17:00
Расследования 23.03.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 15:40
Расследования 23.03.2021 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 14:30
Расследования 23.03.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 13:48
Расследования 23.03.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2021 13:32
Расследования 23.03.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 16:10
Расследования 22.03.2021 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 12:59
Расследования 22.03.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.03.2021 11:55
Расследования 22.03.2021 11:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:22
Шесть пенсионерок умерли от ковида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
МегаФон создал платформу киберразведкиСмотреть фотографии
14:51
Слезы текут: в Волгоградской области подорожали лук, чай и рисСмотреть фотографии
14:02
Не асфальт, а решето: жуткие дороги сняли на видео жители Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В «Билайн ТВ» появились культовые фильмы и сериалы студии NBC UniversalСмотреть фотографии
13:04
Председателя СНТ в Волгоградской области осудят за махинации с дачной землейСмотреть фотографии
12:49
Еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области отказались от участия в выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:41
Психинтернат в Волгоградской области оштрафовали за опасное соседство при коронавирусеСмотреть фотографии
12:22
Опасный вредитель проник в Волгоград из ИранаСмотреть фотографии
11:52
Волгоградские дороги с 1 апреля закроют для проезда фурСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области сельских детей госпитализировали с «непонятным» вирусомСмотреть фотографии
10:55
«Росгосстрах» в 2020 году помог получить медпомощь более чем 15 тыс. иностранцевСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде без прав и с фальшивыми госномерами задержали подозреваемых в хищении 200 литров бензинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:55
Банк «Открытие»: до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за долларСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде ищут без вести пропавшую школьницуСмотреть фотографии
08:28
Пробки 10 баллов: снегопад парализовал дороги ВолгоградаСмотреть фотографии
08:18
Калачевскую ЦРБ в Волгоградской области возглавил новый главврачСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде обнаружили спящего автолюбителя посреди трамвайных путейСмотреть фотографии
08:07
На борьбу с мощным снегопадом в Волгограде вышли больше 50 единиц техникиСмотреть фотографии
07:56
Крупный пожар в сауне ликвидируют в Волжском (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:44
Задолжали президенту: арбитражный суд Москвы начал банкротство реставратора Родины-матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Непогода нипочем: мост через Волжскую ГЭС ремонтируют в две сменыСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусуСмотреть фотографии
17:53
"Пандемия рождала шедевры": как культура и туризм в Волгоградской области пережили тотальные ограниченияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подросткаСмотреть фотографии
16:48
Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличныхСмотреть фотографии
16:07
Двое экс-руководителей района в Волгоградской области идут под суд за взяткиСмотреть фотографии
14:53
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективнойСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области зарплата на селе показала ростСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 