



Прокуратура Волгоградской области направила в Городищенский районный суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями председателем СНТ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый в июне 2018 года с привлечением коммерческой организации провел межевание земель общего пользования товарищества, в результате чего общая площадь участка уменьшилась более чем на 5 га. Кроме того, в результате проведенного по инициативе и с непосредственным участием председателя СНТ межевания четыре земельных участка членов СНТ были переведены в земли общего пользования. В то же время одному из знакомых председателя СНТ, наоборот, была увеличена площадь земельного участка за счет земель общего пользования.

На этом список "прегрешений" руководителя дачного общества не заканчивается. Так, в июне 2018 года председатель СНТ выдал еще одному знакомому подложную выписку из протокола общего собрания о том, что последний якобы является членом садоводческого товарищества. На основании фиктивного документа впоследствии органом местного самоуправления данному гражданину бесплатно был предоставлен земельный участок площадью 756 кв.м.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Свою вину мужчина не признает.

Санкция ч.1 ст.201 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

В настоящее время по ходатайству следственного органа решением Центрального районного суда Волгограда обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

Кроме того, на основании судебного решения незаконно предоставленный земельный участок возвращен муниципалитету.

По сведениям информагентства, перед судом предстанет председатель СНТ «Мелиоратор» Владимир Сенотов.







