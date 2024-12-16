В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО стрелком Наири Саргсяном





В Волгоградской области сегодня, 16 декабря, простятся с погибши на СВО стрелком 8-й общевойсковой армии Наири Саргсяном, передает V102.RU со ссылкой на адмниистрацию Новоаннинского района.

- Саргсян Наири Мартиросович родился 25 августа 1967 года в Республике Армения. Он служил стрелком в 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и погиб 7 ноября 2024 года на территории Украины, ДНР и ЛНР. Его смерть связана с исполнением обязанностей военной службы, - сообщили в администрации.

У Наири Мартировича осталась семья. Похороны состоятся в Новоаннинском.

Фото: администрация Новоаннинского района / t.me