Фроловчанка поплатится за оскорбительные сообщения в мессенджере





Фроловский городской суд Волгоградской области привлек к административной ответственности 20-летнюю местную жительницу, которая оскорбила в мессенджере женщину. Как рассказали V102.RU в пресс-службе суда, в суде грубиянка не захотела признавать свою вину.

Установлено, что с 11 по 12 сентября в ходе конфликта с 30-летней женщиной она прислала текстовые и голосовые сообщения, которые содержали непристойные оскорбления в адрес потерпевшей.

По данному факту прокуратурой района была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, материал направлен для рассмотрения в суд.

За административное правонарушение суд назначил девушке штраф в размере 3 тысяч рублей. Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.