Водителей предупредили о снегопаде и тумане на трассе Москва-Волгоград





Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, в ближайшие сутки в Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается снег и туман со снижением видимости до 100 метров. С таким предупреждением выступили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, передает V102.RU.

Дорожники уже приготовились к ликвидации последствий снегопада.

– Подрядные организации, задействованные в зимнем содержании автодорог, продолжают нести круглосуточное дежурство. Количество специализированных дорожных машин на трассах регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи системы видеонаблюдения, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, – пояснили в федеральном учреждении.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе водители могут обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва- Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.