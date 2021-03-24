Экономика

Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»

Экономика 24.03.2021 18:40
0
24.03.2021 18:40


Руководитель блока корпоративного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Виктор Николаев в статусе руководителя блока КИБ работает в банке «Открытие» с марта 2018 года. За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн рублей, пассивы – более чем на 500 млрд рублей, активная клиентская база увеличилась на 1,7 тысячи юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз. Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.
В новой должности Виктор Николаев продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».
Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «юриспруденция», кандидат экономических наук.
Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
24.03.2021 16:26
Экономика 24.03.2021 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2021 15:12
Экономика 24.03.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2021 14:50
Экономика 24.03.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.03.2021 12:22
Экономика 24.03.2021 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2021 10:53
Экономика 24.03.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.03.2021 19:39
Экономика 23.03.2021 19:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 18:56
Экономика 23.03.2021 18:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 13:45
Экономика 23.03.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2021 10:17
Экономика 23.03.2021 10:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 16:09
Экономика 22.03.2021 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 13:45
Экономика 22.03.2021 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:51
Экономика 22.03.2021 11:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 11:32
Экономика 22.03.2021 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.03.2021 10:06
Экономика 22.03.2021 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
Непогода нипочем: мост через Волжскую ГЭС ремонтируют в две сменыСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусуСмотреть фотографии
17:53
"Пандемия рождала шедевры": как культура и туризм в Волгоградской области пережили тотальные ограниченияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подросткаСмотреть фотографии
16:48
Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличныхСмотреть фотографии
16:07
Двое экс-руководителей района в Волгоградской области идут под суд за взяткиСмотреть фотографии
14:53
Выяснилось, какие слова делают рекламу эффективнойСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области зарплата на селе показала ростСмотреть фотографии
13:37
На Волгоградскую область обрушится сильный ветерСмотреть фотографии
12:52
Жертвами ковида в Волгоградской области стали пятеро мужчинСмотреть фотографии
12:22
Новый Renault Duster. Все по-взросломуСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом жители поселка боятся остаться без единственной маршруткиСмотреть фотографии
12:16
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:57
«Кучу-малу» из машин на трассе под Волгоградом устроили водители двух фурСмотреть фотографии
10:53
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»Смотреть фотографии
10:02
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублейСмотреть фотографии
09:45
Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестницеСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игрыСмотреть фотографии
19:15
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статьюСмотреть фотографии
17:36
Огромная пробка выстроилась под Волгоградом: трассу парализовала череда ДТПСмотреть фотографии
17:01
На цифровом контроле: «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской областиСмотреть фотографии
17:00
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:45
Волгоградец украл целиком два металлических гаражаСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллионСмотреть фотографии
14:48
Волгоградскую облдуму осчастливит визитом депутат ГосдумыСмотреть фотографии
14:30
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овецСмотреть фотографии
13:48
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидностиСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покойСмотреть фотографии
13:32
После убийства ребенка в Волгоградской области наказали восемь должностных лицСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 