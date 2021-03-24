Экономика 24.03.2021 18:40
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24.03.2021 18:40
Руководитель блока корпоративного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Виктор Николаев в статусе руководителя блока КИБ работает в банке «Открытие» с марта 2018 года. За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн рублей, пассивы – более чем на 500 млрд рублей, активная клиентская база увеличилась на 1,7 тысячи юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз. Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.
В новой должности Виктор Николаев продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».
Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «юриспруденция», кандидат экономических наук.
Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.
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