Голод, грязь и побои: уголовное дело возбудили на многодетную мать в Волгоградской области

Происшествия 21.03.2021 09:27
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21.03.2021 09:27
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери из Камышина, которая подозревается в неисполнении обязанности по воспитанию своих детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 30-летней женщине также вменяют жестокое обращение с 11-летней дочерью, которую она избивала шнуром от зарядного устройства.
Жительница Камышина воспитывает шестерых детей, самому младшему их которых два года. По данным правоохранителей, несовершеннолетние не обеспечены должными условиями для проживания, продуктами питания и обделены вниманием матери. Многодетная женщина содержит детей одна, при этом не работает и ведет аморальный образ жизни, часто отлучаясь из дома и оставляя младших под присмотром старшей дочери.
Нерадивую мать в течение года неоднократно привлекали к административной ответственности, однако на путь исправления она не встала, в связи с чем, в отношении нее возбудили уголовное дело.
В настоящее время собирается материал на лишение подозреваемой родительских прав в отношении старшей дочери.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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