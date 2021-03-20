Над «убитым» сквером в Волгограде поработают ландшафтные дизайнеры

Общество 20.03.2021 16:33
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20.03.2021 16:33
Для сквера 8 Марта в Центральном районе Волгограда разработают эскизный дендрологический дизайн-проект. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ «Волгоградзеленхоз» заказало эти работы у индивидуального предпринимателя из Колхозной Ахтубы, который специализируется на благоустройстве ландшафта. Цена договора – 146,2 тысячи рублей. Работы должны быть выполнены за 5 рабочих дней с момент подписания договора.
Напомним, на реконструкцию сквера 8 Марта, находящегося в ужасающем состоянии, выделено около 53 миллионов рублей. Зона отдыха расположена в границах улиц Кубанской, Рокоссовского и Чапаева. Техническим заданием предусмотрена замена тротуарной плитки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения, обустройство детской игровой зоны и озеленение территории. Также на объекте установят скульптурную композицию в честь героев Чернобыля «1986».
Как ранее сообщало информагентство, в январе текущего года аукцион на реконструкцию сквера 8 Марта был приостановлен из-за жалобы строительной фирмы, потребовавшей привести документацию в соответствие с особенностями осуществления закупок товаров и услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Справка. В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев.
В рамках благоустройства сквера имени 8 Марта планируется установка на его территории памятного знака жертвам Холокоста.
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