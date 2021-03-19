



ВТБ открыл ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в группу компаний «Агроком») кредитную линию в размере 2 млрд рублей сроком на семь лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, заемные средства предоставляются для завершения строительства и оснащения пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону.

Строительство отеля на 188 номеров и 29 апартаментов ведется в центре города. Дизайн-проект предусматривает конгрессные площади, конференц-зал, офисные помещения, а также SPA-зону и фитнес-центр с бассейном. Технологическое оснащение отеля будет отвечать передовым стандартам гостиничной индустрии по охране здоровья и безопасности.

«Несмотря на все сложности пандемии сфера туризма адаптируется к новым реалиям. В регионах России продолжается реализация крупных проектов, которые будут востребованы по мере постепенного восстановления турпотока и деловой активности, а также создадут в отрасли новые рабочие места. Завершение строительства современного высокотехнологичного отеля, где будут применяться мировые практики гостиничного сервиса, повысят престиж и туристическую привлекательность Ростова-на-Дону», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Отель планируется сдать в эксплуатацию в июне 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 9,5 млрд рублей.