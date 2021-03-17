В Волгограде начавшую разрушаться мельницу Гергардта планируют реставрировать





Мельницу Гергардта, на которой произошло обрушение кирпичной кладки, планируют законсервировать. Такие планы у собственника имелись еще до происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, проект консервации здания разработан и направлен на рассмотрение в Министерство культуры РФ. У частие в подготовке документации принимали собственник объекта и п рофильное ведомство администрации региона. Также разработан план-график на подготовку проектно-сметной документации для выполнения ремонтно-реставрационных работ на памятнике.

Мельница Гергардта входит в состав ФБГУ «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». В федеральном учреждении пока не прокомментировали инцидент с обрушением конструкций знаменитого здания.

В областном комитете охраны объектов культурного наследия добавили, что доступ граждан к мельнице всегда ограничен. «В отношении объекта сотрудниками комитета регулярно проводятся мероприятия по контролю и систематическому наблюдению за его состоянием», - отметили в профильном подразделении администрации региона. Кроме того, в 2020 году была проведена комплексная оценка текущего состояния объектов культурного наследия музея-заповедника с определением стоимости работ по ремонту и реставрации.

Напомним, накануне стало известно об обрушении кирпичной кладки на фронтоне мельницы начала ХХ века, которая стоит на улице Советской в Волгограде рядом с музеем-панорамой. По данному факту прокуратура области организовала проверку.



