



43-летний безработный житель Котово украл драгоценный кубок из храма Архангела Михаила. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, старший сержант Евгений Даков и сержант Дмитрий Иванов задержали местного жителя, который совершил кражу церковного кубка из драгоценных металлов.

Сейчас 43-летнего мужчину передали следственно-оперативной группе МВД, а кубок вернули в храм.