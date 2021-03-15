Происшествия 15.03.2021 14:02
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15.03.2021 14:02
43-летний безработный житель Котово украл драгоценный кубок из храма Архангела Михаила. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, старший сержант Евгений Даков и сержант Дмитрий Иванов задержали местного жителя, который совершил кражу церковного кубка из драгоценных металлов.
Сейчас 43-летнего мужчину передали следственно-оперативной группе МВД, а кубок вернули в храм.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
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