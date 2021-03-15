Региональный оператор предупреждает: вы не платите, а ваш долг растет

Экономика 15.03.2021 13:21
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15.03.2021 13:21
Почти 94 млн рублей взыскано в судебном порядке по итогам 2020 г. с юридических лиц за услугу по обращению с ТКО. Претензионная работа регионального оператора становится с каждым годом эффективнее. Только сейчас более 250 исков на общую сумму в 48 млн рублей находятся на рассмотрении в областном Арбитражном суде, который все чаще становится на сторону регоператора. С целью предупреждения роста дебиторской задолженности специалисты «Управления отходами–Волгоград» проводят систематические рейды по выявлению уклонистов от подписания договора на обращение с ТКО среди коммерческих организаций Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
По итогам проведенных проверок только за первые 2 месяца этого года вручено 750 долговых уведомлений за услугу «Обращение с ТКО». Среди должников – индивидуальные предприниматели, юридические лица, управляющие компании, ТСЖ, дачные и гаражные кооперативы. Сумма задолженности, как правило, варьируется от 5 000 до 300 000 рублей.
«Некоторые предприниматели наивно полагают, что они в любой момент могут заключить договор с регоператором и начать платить за вывоз мусора, как говорится, с чистого листа, а пока договор не подписан – можно уйти в тень и сэкономить. Вынуждены их огорчить. Мусор вывозится, услуга оказывается надлежащим образом, начиная с 1 января 2019 года. И именно с этой даты региональный оператор имеет полное право доначислить всю сумму накопившейся задолженности, а также взыскать её в принудительном судебном порядке. При этом дополнительными расходами для ответчиков станет еще оплата госпошлины. Важно помнить – отсутствие подписанного договора на вывоз мусора не освобождает от обязанности своевременно оплачивать коммунальную услугу «Обращение с ТКО». И это обязанность по закону* каждого хозяйствующего субъекта», – комментирует директор по договорной работе и взысканию ООО «Управление отходами – Волгоград» Ольга Андрианова.
Напомним, что взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны.
Остановить рост долга просто – нужно срочно в письменном виде заключить договор на «Обращение с ТКО» и начать своевременно платить за коммунальную услугу. В отдельных случаях для урегулирования вопроса задолженности региональный оператор готов предоставить рассрочку платежей. Скачать пакет необходимых для этого документов можно в любой момент на сайте uo34.ru в разделе «Потребителям». А за дополнительной информацией юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рекомендуемся обращаться в контакт-центр «Управление отходами – Волгоград» по номеру 8 (8422) 23-23-23 или по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 7 этаж.
*Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.
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