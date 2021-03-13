На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году было направлено 3,5 млрд рублей
Экономика 13.03.2021 10:13 Новости компаний
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13.03.2021 10:13 Новости компаний
Итоги выполнения обязательств Коллективного договора ОАО «РЖД» в 2020 году подвели накануне на Приволжской железной дороге. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в совещании участвовали представители трудовых коллективов, а также руководители Приволжской железной дороги и ОАО «РЖД». Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в регионах, мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
«Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в минувшем году трудовые коллективы полигона дороги обеспечили бесперебойную работу железнодорожного транспорта, – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Эффективная работа коллективов позволила успешно выполнить все плановые показатели производственно-финансовой деятельности. Обеспечен рост погрузки, снижена себестоимость перевозок».
В период пандемии ОАО «РЖД» были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности железнодорожников и пассажиров. На эти цели направлено 127 млн рублей. Сотрудники ПривЖД обеспечивались дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и бесконтактными термометрами. Более 5,5 тыс. руководителей и специалистов были переведены на дистанционный режим труда.
Для контроля за состоянием здоровья сотрудников на базе клинических больниц «РЖД-Медицина» в Саратове, Волгограде и Астрахани была организована работа лабораторий ПЦР-диагностики, в которых было сделано 176 тыс. тестов на COVID-19.
На мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников в 2020 году было направлено более 800 млн рублей.
Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы. В минувшем году она была проиндексирована дважды: с 1 марта – на 2%, с 1 октября – ещё на 1%. В результате зарплата железнодорожников остаётся конкурентной на региональных рынках труда.
В развитие полигона Приволжской железной дороги в указанный период компания ОАО «РЖД» инвестировала более 17 млрд рублей. В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов следует отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении «Север – Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.
Одним из ключевых событий минувшего года стал ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через реку Дон, расположенного на 281 км направления Лихая – Волгоград. В рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького - Котельниково уложен второй путь на участках имени Максима Горького – Горнополянский, Абганерово – Тингута и Тингута – Канальная.
Участники совещания отметили, что обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» были выполнены во всех структурных подразделениях дороги. На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2020 году направлено 3,5 млрд рублей.
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