Экономика

Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в феврале 2021 года

Экономика 11.03.2021 15:09
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11.03.2021 15:09


По итогам февраля 2021 года размер розничного кредитного портфеля банка «Открытие» вырос до 480,6 млрд руб. Это более чем на 29% превышает показатели за аналогичный период прошлого года и на 2% выше результатов января, сообщила ИА «Высота 102». 
Наиболее быстрыми темпами прирастал ипотечный портфель – 41,7% за год (до 257,6 млрд рублей). Рост портфеля необеспеченных кредитов по сравнению с февралем прошлого года составил 18% (до 203,6 млрд руб.), кредитных карт – 9,9% (до 16,2 млрд руб.).
Общий объем выдач розничных кредитов в феврале 2021 года составил 25,1 млрд рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее, но на 40% больше, чем в предыдущем месяце. Наиболее заметную динамику продемонстрировали выдачи кредитов наличными, которые составили 12,9 млрд руб.: + 8% по году и + 39% по сравнению с предыдущим месяцем.
«Розничное кредитование остается приоритетным направлением развития бизнеса банка «Открытие» в 2021 году, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» . Мы намерены обеспечить дальнейший рост всех основных показателей, в том числе за счет выпуска новых интересных продуктов, которые, уверен, приятно порадуют наших клиентов».

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