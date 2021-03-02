Общество 02.03.2021 12:24
0
02.03.2021 12:24
К административной ответственности привлечено ООО "Тамерлан" за отсутствие у сотрудника магазина в Михайловке перчаток и маски. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановлением Михайловского районного суда ООО "Тамерлан" признано виновным по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что общество не обеспечило контроль за использованием персоналом, работающим с посетителями в помещении магазина "Покупочка" на ул.Мира в Михайловке, средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Реклама
Золото, романтика и колбаса: в Волгограде женщины и мужчины определились с подарками на 8 марта02.03.2021 18:13
Общество 02.03.2021 18:13
Снег, дождь и сильный ветер: убойную погоду обещают синоптики в Волгоградской области02.03.2021 17:41
Общество 02.03.2021 17:41
Стартовал дистанционный курс по социальному проектированию в Школе городских изменений РУСАЛа02.03.2021 15:12
Общество 02.03.2021 15:12
«Надо потерпеть»: ремонт моста на плотине Волжской ГЭС близится к концу02.03.2021 10:42
Общество 02.03.2021 10:42
Скамья примирения и сердечная арка: проспекту Жукова в Волгограде добавят романтизма02.03.2021 10:33
Общество 02.03.2021 10:33
Коммунальная яма держит в страхе жильцов девятиэтажки в Волгограде (ВИДЕО)01.03.2021 20:14
Общество 01.03.2021 20:14
В Волгоградской области взлетели цены на проезд в пригородных автобусах и маршрутках01.03.2021 17:28
Общество 01.03.2021 17:28
Жители Волгограда могут сэкономить на проезде с бесконтактной картой «Мир»01.03.2021 16:35
Общество 01.03.2021 16:35
Фирменный поезд Волгоград – Москва будет курсировать ежедневно с 19 марта01.03.2021 14:22
Общество 01.03.2021 14:22
Слесари не пошли в красную зону: пациентов ковидного госпиталя в Волгограде оставили без горячей воды01.03.2021 13:48
Общество 01.03.2021 13:48
В Волгограде молодую мать обвинили в обмане центра занятости и лишили пособия01.03.2021 11:21
Общество 01.03.2021 11:21
Исторический момент: в Волгограде ДК Тракторозаводского района дождался реконструкции01.03.2021 11:00
Общество 01.03.2021 11:00
Депутатам Волгоградской облдумы понадобились зонты и наборы для первоклашек01.03.2021 08:55
Общество 01.03.2021 08:55
Утренний снегопад выгнал на дороги Волгограда 70 единиц спецтехники01.03.2021 08:00
Общество 01.03.2021 08:00
В обесточенный поселок Волгоградской области вернули свет и воду28.02.2021 10:54
Общество 28.02.2021 10:54
Реклама