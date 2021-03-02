



К административной ответственности привлечено ООО "Тамерлан" за отсутствие у сотрудника магазина в Михайловке перчаток и маски. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, постановлением Михайловского районного суда ООО "Тамерлан" признано виновным по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что общество не обеспечило контроль за использованием персоналом, работающим с посетителями в помещении магазина "Покупочка" на ул.Мира в Михайловке, средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



