В Волгоградской области взлетели цены на проезд в пригородных автобусах и маршрутках

В первый день весны волгоградцев неприятно «обрадовали» новые тарифы на пригородные маршруты. Плата за проезд повысилась в автобусе №103, соединяющий поселок Ивановка в Светлоярском районе с Волгоградом, и маршрутном такси №198Т, которое курсирует из областного центра до поселка Ерзовка в Городищенском районе.

Как сообщил ИА «Высота 102» житель Красноармейского района, в последние дни февраля кондукторы вывесили в автобусах №103 объявление о подорожании проезда на 20%.

«Тарифы растут со скоростью света. В прошлом году проезд стоил 15 рублей, увеличили до 25. А сейчас? Заплатить 30 рублей, чтобы проехать три остановки. У меня в Ивановке живут родственники, и ездить к ним вместе с семьей становится все накладней», - негодует собеседник агентства.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что новая цена соответствует нормам транспортного тарифа. Более того, сумма остается меньше, чем должна быть.

«Приказом ГУП ВО "Волгоградавтотранс" от 25.02.2021 № 35 "Об установлении тарифов на маршруты с регулируемым тарифом" стоимость проезда на межмуниципальном автобусном маршруте № 103 установлена из расчета 1 руб. 24 коп. за 1 км пути, что меньше утвержденного Приказом № 10/1 максимального тарифа в размере 1 руб. 66 коп. за 1 км», - пояснили в профильном комитете.

В маршрутке № 198Т (школа №12 - поселок Ерзовка) с 1 марта этого года цена за проезд выросла с 40 до 50 рублей.

«У нас тарифы в Ерзовке заоблачные на воду, канализацию, отопление. Теперь еще и это! Оказывается, перевозчик работает по нерегулируемым тарифам. А нам куда деваться?», - возмущается жительница Волгограда.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что регулярные пассажирские перевозки на маршруте № 198Т Волгоград (ТПУ «Северный») — рабочий поселок Ерзовка осуществляется по нерегулируемым тарифам. А это значит, что перевозчик в данном случае вправе самостоятельно определять стоимость проезда.