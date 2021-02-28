Два авто слетели с трассы в Волгоградской области





Одинаковые ДТП с пострадавшими произошли в Новоаннинском и Урюпинском районах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в первом случае пострадала 53-летняя женщина-водитель «Volkswagen Polo». Она двигалась со стороны Михайловки в Новоаннинский и на 745 км трассы Р22 «Каспий» не справилась с управлением. Машина опрокинулась в кювет.





Во втором ДТП также пострадал водитель – 66-летний мужчина. Управляя автомобилем «ВАЗ-21074» он направлялся в Урюпинск. На 37 км автодороги «р.п. Новониколаевский - г. Урюпинск - ст. Нехаевская» не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся. Водителей госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области