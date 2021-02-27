Общество 27.02.2021 19:56
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27.02.2021 19:56
Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с перерывами в подаче электричества, водоснабжения и тепла жителям двух поселков - Светлого Яра и Райгорода. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В ходе проверки, по ее словам, будет дана правовая оценка полноты и достаточности принимаемых мер, направленных на содержание объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечение бесперебойного ресурсоснабжения населения. При наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее информагентство сообщало, что из-за аварий на подстанциях жители двух поселков остались без воды и света. Известно, что на электроподстанции Горводоканала около 03.00 вышел из строя один из элементов энергообъекта. Перегоревшее оборудование привело к остановке подстанции. Энергетики смогли самостоятельно справится с внештатной ситуацией.
С утра весь поселок Светлый Яр, численность населения которого составляет порядка 11,5 тысячи человек, находился без водоснабжения. К полудню технологическое нарушение было устранено, а в 13.20 подачу коммунального ресурса возобновили. В Райгороде авария произошла на подстанции "Красноармейских электрических сетей". По состоянию на 15:00 света и воды в населенном пункте, в котором проживают 2,8 тысячи человек, не было. Теплоснабжение потребителей, в том числе социальных объектов, не нарушалось, поскольку используются дизель-генераторы. Восстановительные работы проводят бригада филиала ПАО "Россети Юг" – "Волгоградэнерго". По предварительной информации, внештатные ситуации в Светлом Яру и Райгороде между собой не связаны.
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