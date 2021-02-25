Один человек пострадал в массовом ДТП в центре Волгограда





Три автомобиля столкнулись на Первой продольной магистрали в Волгограде, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Центральном районе напротив дома №21 по проспекту Ленина.





По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль "Лада Приора" под управлением 71-летнего мужчины. От удара "Приору" отбросило на впереди стоящую автомашину "Nissan Wingroad". В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка "Лады Приора". Женщину госпитализировали.



