Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской области

Общество 20.02.2021 15:25
0
20.02.2021 15:25
Синоптики завтра прогнозируют снег в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, при небольшом западном ветре температура воздуха ночью будет в районе -7...-12º, местами до -17º; днем 0...-5°. В Волгограде температура воздуха: ночью -8...-10º; днем 0...-2º.
Снегопад продолжится и 22 февраля при небольшом минусе утром. Однако ближе к полудню осадки превратятся уже в снег с дождем из-за повышения температуры до +1. Из-за таких перепадов температуры могут возникнуть проблемы с движением на дорогах.
Реклама
Сила и мощь: военные Волгоградской области показали мастер-класс20.02.2021 18:53
Общество 20.02.2021 18:53
В Волгоградской области назвали район с самыми "молодыми" мужчинами20.02.2021 16:41
Общество 20.02.2021 16:41
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской области20.02.2021 16:02
Общество 20.02.2021 16:02
Сбер проведёт День технологий для школьников и студентов20.02.2021 15:20
Общество 20.02.2021 15:20
Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)20.02.2021 14:53
Общество 20.02.2021 14:53
ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – больше20.02.2021 14:02
Общество 20.02.2021 14:02
В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"20.02.2021 13:48
Общество 20.02.2021 13:48
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой20.02.2021 13:36
Общество 20.02.2021 13:36
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"20.02.2021 12:38
Общество 20.02.2021 12:38
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилей20.02.2021 12:15
Общество 20.02.2021 12:15
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной земли20.02.2021 11:41
Общество 20.02.2021 11:41
Волгоградское МУП продает ненужную базу20.02.2021 08:12
Общество 20.02.2021 08:12
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогреватель19.02.2021 20:33
Общество 19.02.2021 20:33
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковида19.02.2021 19:42
Общество 19.02.2021 19:42
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детей19.02.2021 17:27
Общество 19.02.2021 17:27
Реклама