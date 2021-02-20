Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской области





Синоптики завтра прогнозируют снег в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, при небольшом западном ветре температура воздуха ночью будет в районе -7...-12º, местами до -17º; днем 0...-5°. В Волгограде температура воздуха: ночью -8...-10º; днем 0...-2º.

Снегопад продолжится и 22 февраля при небольшом минусе утром. Однако ближе к полудню осадки превратятся уже в снег с дождем из-за повышения температуры до +1. Из-за таких перепадов температуры могут возникнуть проблемы с движением на дорогах.



