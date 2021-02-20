Общество

Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"

Общество 20.02.2021 12:38
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20.02.2021 12:38


Традиционные полевые сборы в честь предстоящего Дня защитника Отечества проходят в эти минуты на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", уже несколько лет в преддверии 23 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений собираются на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа, чтобы оценить подготовку личного состава, вооружения и техники, а также продемонстрировать готовность к выполнению задач и отшлифовать свое боевое мастерство. В числе участников сборов - сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, УФСИН, военные, чиновники и депутаты. За происходящим наблюдают многочисленные журналисты, вооруженные фото- и видеокамерами.

"Вы демонстрируете высокий уровень мастерства, боевой слаженности, готовность прийти на помощь людям в любой ситуации", - отметил на торжественном построении глава региона Андрей Бочаров. Губернатор поздравил участников сборов с Днем защитника Отечества, вручил наиболее отличившимся сотрудникам почетные грамоты. 
На полигоне среди первых лиц региональных силовых и надзорных ведомств замечены руководитель СУ СКР Василий Семенов, начальник главка МВД Александр Кравченко с супругой и маленьким сыном. 
В программе полевых сборов - показательные выступления бойцов спецподразделений, выставка оружия и военной техники.

Отметим, что традиционные полевые сборы в преддверии 23 февраля на полигоне "Прудбой" в этом году проходят в седьмой раз.



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