Общество

В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковида

Общество 19.02.2021 19:42
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19.02.2021 19:42


Своевременное обращение за медицинской помощью не спасло 41-летнего мужчину, который скончался от ковида. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, мужчина страдал хроническим вирусным заболеванием. Всего за прошедшие сутки от коронавируса умерли  пять человек – 51-летняя волгоградка, 63-летняя пенсионерка из Камышина, 68-летний мужчина из Камышинского района и 64-летний житель Котовского района. В регионе с начала пандемии уже 713 человек стали жертвами  ковида. 
При этом суточная заболеваемость в регионе постепенно снижается. Так, за минувшие сутки выявлен 201 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Волгограде – 57 человек, Волжский  на втором месте – 50 человек. Также случаи заболевания зафиксированы еще в 19 районах области. 

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