Происшествия

Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в Волгограде

Происшествия 19.02.2021 14:50
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19.02.2021 14:50


Два грузовика столкнулись сегодня в Волгограде, пострадал водитель одного из большегрузов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в 12.10 в Кировском районе на улице 64-ой Армии.
По предварительной информации, 20-летний водитель грузовой "ГАЗели", который двигался в сторону Советского района, совершил столкновение с остановившимся грузовым автомобилем "Volvo". В результате ДТП водитель "ГАЗели" с травмами доставлен в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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